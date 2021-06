Polícia Civil da Bahia investiga se houve mandantes do assassinato de homens que furtaram carne

Bruno e Ian Barros da Silva, tio e sobrinho que foram flagrados furtando carne em um supermercado de Salvador, foram encontrados mortos dentro de um porta-malas com marcas de tortura e tiros edit

247 - O Inquérito Aberto pela Polícia Civil da Bahia para investigar o assassinato de Bruno e Ian Barros da Silva, tio e sobrinho que foram flagrados furtando carne em um supermercado de Salvador (BA), busca apurar se houve mandantes do crime e se os responsáveis integravam organizações criminosas.

Segundo a coluna Painel, na Folha de S.Paulo, uma das suspeitas dos investigadores é que os responsáveis teriam sido contratados para matar depois do furto. Três seguranças do supermercado e outras três pessoas apontadas como traficantes de drogas foram presas por envolvimento no assassinato em maio.

Bruno e Ian, de 29 e 19 anos, respectivamente, foram encontrados mortos dentro de um porta-malas com marcas de tortura e tiros. Familiares das vítimas disseram que os funcionários do supermercado Atakarejo entregaram os dois aos traficantes locais após terem sido flagrados furtando carne na loja. Os seguranças negaram esta versão, mas as investigações apontaram que eles mentiram.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.