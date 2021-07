Polícia Civil da Paraíba investigará atriz Antônia Fontenelle por crime de xenofobia

247 - A Polícia Civil da Paraíba investigará a atriz e youtuber Antônia Fontenelle por possível crime de preconceito ou discriminação contra paraibanos após comentários xenofóbicos sobre o DJ Ivis, que apareceu em vídeos agredindo Pamela Hollanda, sua ex-mulher.

O delegado Pedro Ivo, da 1ª Delegacia Seccional da Polícia Civil da Paraíba, solicitou nessa quarta-feira (14) a abertura de um inquérito para apurar os fatos.

Os vídeos de agressões contra Pamella foram divulgados por ela nas redes sociais no domingo (11).

No dia seguinte, Fontenelle criticou as agressões. "Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso".

Dj Ivis, que é paraibano, mora em Fortaleza (CE) e foi preso na quarta.

