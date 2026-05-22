Polícia Civil prende 10 suspeitos de facção por homicídios no RN

247 - A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu nesta sexta-feira (22) dez suspeitos apontados como integrantes de um núcleo de homicídios da facção Sindicato do Crime. As prisões ocorreram durante a segunda fase da Operação Lockout, que investiga assassinatos relacionados à disputa entre organizações criminosas no estado.

As informações foram divulgadas originalmente pela Folha de S.Paulo. Segundo as investigações, os alvos participavam da articulação e execução de homicídios contra integrantes de facções rivais, principalmente na região oeste potiguar. Ao todo, a Justiça expediu 18 mandados, sendo 11 de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de Mossoró, Natal e Baraúna. Um dos investigados não foi localizado pelas equipes policiais.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos integravam uma estrutura da facção dedicada exclusivamente a ataques contra grupos adversários. A operação contou com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Mossoró) e de unidades especializadas da corporação no estado.

Disputa entre facções se intensificou no estado

O delegado Alex Wagner, diretor da Divisão de Polícia Civil do Oeste, afirmou que o avanço do Comando Vermelho sobre áreas dominadas pelo Sindicato do Crime provocou o agravamento dos confrontos entre as organizações criminosas.

“Quando o Comando Vermelho decide ter território no Rio Grande do Norte e rompe a aliança com o Sindicato, eles passam a tomar esses espaços. Este momento é o auge dessa disputa”, declarou o delegado à Folha de S.Paulo.

Segundo Wagner, a ruptura da aliança entre as facções ocorreu no início do ano passado. Desde então, os conflitos começaram na Grande Natal e avançaram para municípios do oeste potiguar, como Tibau, Grossos, Baraúna e Mossoró.

O delegado também informou que integrantes do PCC no bairro Malvinas, em Mossoró, passaram a atuar localmente ao lado do Sindicato do Crime diante das investidas do Comando Vermelho sobre áreas antes ligadas à facção paulista.

Facção ganhou projeção após ataques no estado

O Sindicato do Crime surgiu em 2013, após dissidências do PCC dentro do sistema prisional do Rio Grande do Norte. A organização passou a defender autonomia local e ampliou sua influência em presídios e territórios urbanos do estado.

A facção ganhou notoriedade nacional após o massacre ocorrido na Penitenciária de Alcaçuz, em 2017. Nos últimos anos, também esteve associada à onda de ataques contra ônibus, prédios públicos e bases policiais registrados no estado em 2023.

Nesta semana, a sigla do grupo criminoso voltou a chamar atenção após aparecer pichada na areia do Morro do Careca, um dos principais cartões-postais de Natal.

Operação soma 49 ordens judiciais em duas fases

Segundo a Polícia Civil, as duas etapas da Operação Lockout, realizadas em dezembro de 2025 e maio deste ano, já resultaram no cumprimento de 49 ordens judiciais entre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

As investigações seguem em andamento e buscam identificar outros integrantes envolvidos nos homicídios e na estrutura operacional da facção criminosa no Rio Grande do Norte.