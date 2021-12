Polícia da Bahia é a mais letal do nordeste; 100% dos mortos em Salvador são negros

Apoie o 247

247 - A Bahia é o estado mais letal do Nordeste e 100% dos mortos pela polícia militar em Salvador são negros, aponta pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), divulgada nesta terça-feira (14) no G1.

De acordo com os dados coletados, a Bahia é o estado nordestino onde a polícia mais mata negros. Eles representam 98% dos mortos. A cidade baiana onde a polícia mais mata a população preta é Santo Antônio de Jesus.

A Bahia também é o local com mais chacinas no nordeste. Nos últimos dois anos ocorreram 74 episódios deste tipo.

