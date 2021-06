Polícia do Maranhão afasta agentes que mataram jovem com transtornos mentais que apoiou Lázaro nas redes

247 - A Polícia Civil do Maranhão afastou três agentes que mataram o jovem Hamilton Cesar Lima Bandeira, de 23 anos, na última sexta-feira, 18, no povoado Calumbi, em Presidente Dutra.

Hamilton tinha transtornos mentais e fez, nas redes sociais, uma publicação desejando "boa sorte" a Lázaro Barbosa, o “serial killer do DF” procurado há 13 dias em Goiás. Segundo familiares, o jovem assassinado pela polícia sofria com transtornos mentais desde criança.

Na sexta, a polícia foi à casa do jovem e efetuou dois tiros contra ele, que foi socorrido, levado ao hospital, mas acabou morrendo. A polícia alega que Hamilton não atendeu a ordem policial e teria ameaçado os agentes com uma faca.

A mãe do rapaz, no entanto, retruca que "essa de falar que atiraram no Hamilton porque não atendeu a ordem policial é mentira”. “Todos no povoado conheciam como ele era. Ele tomava remédio controlado, todos sabem como são as pessoas assim. Isso não justifica a injustiça que fizeram com ele. É uma vida. O menino não teve nem a chance de se defender", contou.

"Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá assassinando ele. E ele não usava ferramenta nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá, foi metendo bala e quase matou um idoso de 100 anos", disse Antônio Bandeira, pai de Hamilton, que se referiu ao avô do jovem ao mencionar o idoso.

Inquérito contra os agentes

Foi aberto inquérito para apurar as circunstâncias da morte, e o Ministério Público do Maranhão e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDIHPOP) estão acompanhando o caso, segundo o G1.

"Pedimos a exumação para necropsia pelo IML; retirada dos projéteis para exame balístico; e reconstituição dos fatos", afirmou o promotor de Presidente Dutra, Clodoaldo Araújo.

O comando da Polícia Civil também enviou agentes do Departamento de Homicídios e da Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor) para investigar a conduta dos policiais.

