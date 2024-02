Polícia Federal recolhe material biológico em área rural próxima a presídio de Mossoró após fuga de detentos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (16) a coleta de material biológico em uma propriedade rural próxima ao presídio de segurança máxima de Mossoró (RN), onde dois presos fugiram na última quarta-feira (14).

As amostras recolhidas serão confrontadas com informações genéticas dos fugitivos Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos. Todo o material coletado será encaminhado ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, onde passará por análise prioritária. Os resultados dessas análises podem ser obtidos em até três dias.

continua após o anúncio

O material biológico foi encontrado em uma propriedade onde Deibson e Rogério supostamente furtaram roupas e objetos. Na quinta-feira (15), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, declarou que as investigações indicam que os criminosos podem estar dentro de um perímetro de 15 quilômetros.

"Desde o início, nós tomamos uma série de providências. Neste momento, a nossa maior preocupação é com a recaptura dos fugitivos", afirmou o ministro.

continua após o anúncio

A fuga dos detentos marca o primeiro incidente do tipo na história do sistema penitenciário federal, que abriga cinco presídios de segurança máxima.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: