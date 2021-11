Polícia prende suspeito de assalto a banco fazendo prova do Enem

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do Piauí prendeu um suspeito de assalto a banco na escola Prof. Edgar Tito, em Teresina (PI), onde faria a prova do Enem 2021 no domingo (21). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), o homem, de 32 anos, com um mandado de prisão em aberto foi abordado antes do início das provas. As informações são do G1.

“É um trabalho conjunto com a Polícia Federal e Polícia Civil. A informação veio da Polícia Federal e nós estamos executando e cumprindo o mandado por assalto a banco”, explicou o major Audivan Nunes, da Força Tarefa da Segurança Pública do Piauí.

Ainda conforme a SSP-PI, outros dois foragidos da Justiça também foram presos em Teresina, antes de começarem o Enem. No Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, um homem, de 44 anos, foi presos acusado pelo crime de peculato no estado de São Paulo.

Já na Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Rebelo, uma mulher considerada foragida no estado do Ceará também foi presa. Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina.

