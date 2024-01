Policiais são afastados após abordagem de suspeito com socos e chute nas partes íntimas

Apoie o 247

247 - Três policiais militares da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Canavieiras, Bahia, foram filmados agredindo um suspeito durante uma abordagem a um suspeito. O caso envolveu chutes nas partes íntimas e socos em uma tentativa de obter uma confissão forçada. Segundo o UOL, a Polícia Militar da Bahia anunciou o afastamento preventivo dos policiais envolvidos e informou que uma apuração sumária será realizada para investigar o ocorrido.

As imagens de segurança registraram o momento em que os policiais desceram da viatura armados para abordar um homem suspeito de roubo na avenida Professor Assis Gonçalves. Em um dos momentos da abordagem, um dos policiais pediu ao suspeito que afastasse as pernas e deu um chute em um dos pés, seguido por um tapa na nuca enquanto apontava a arma.

Pouco depois, um outro policial desferiu um chute nas partes íntimas do rapaz. O suspeito foi forçado a se levantar enquanto os agentes insistiam para que confessasse um roubo. Mesmo negando envolvimento no crime, o homem foi fotografado e agredido novamente para só então ser liberado.

Esse vídeo, esta circulando nas rede s sociais, ele tem quase 9 minutos, de uma abordagem da PM da Bahia, ao um homem. A sequência de espancamento e de tudo que não se deve fazer em uma abordagem, a qualquer pessoa, é uma covardia. pic.twitter.com/4JKtPlQCWI





