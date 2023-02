Policial suspeito de matar dois indígenas na Bahia é preso

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil da Bahia prendeu o soldado da Polícia Militar suspeito de matar dois indígenas pataxó na Bahia no último dia 17, em Itabela, no extremo sul do estado. De acordo com reportagem da Folha, o suspeito se entregou à polícia.

Nauí Brito de Jesus, 16, e Samuel Cristiano do Amor Divino, 21, foram assassinados às margens da BR-101 a caminho de uma fazenda ocupada pelos pataxós.

“O PM Laércio Maia Santos foi detido na noite desta segunda-feira (30) na delegacia de Teixeira de Freitas, vizinha a Itabela, onde chegou acompanhado de dois advogados, já sob o status de procurado com mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A reportagem não conseguiu localizar os defensores do suspeito”, destaca a reportagem.

Para o coordenador-executivo estadual do Movimento Indígena da Bahia, o cacique Zeca Pataxó, “a prisão do PM só corrobora a suspeita dos pataxós de que servidores da segurança pública estariam atuando como capatazes de fazendeiros da região”.

