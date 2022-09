Popularidade digital: Marília Arraes mantém liderança entre os candidatos ao governo de PE

Apoie o 247

247 - A candidata do Solidariedade ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, continua com a popularidade digital mais alta entre candidatos ao Executivo pernambucano. A deputada federal conseguiu 83,37 no Índice de Popularidade Digital (IPD) até a última terça-feira (30). O índice vai de 0 a 100. É calculado desde 2018 por meio de um algoritmo de inteligência artificial que faz uma coleta de 152 variáveis de seis sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google.

Em segundo lugar no índice ficou a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB), com 52,75, e, em terceiro, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), com 52,45. Na quarta colocação apareceu o deputado federal Danilo Cabral (PSB), com 47,97, e, na quinta, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL), com 44,64, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Foram monitoradas seis dimensões: presença digital (perfis ativos), número de seguidores, compartilhamentos, engajamento (comentários e curtidas por postagem), interesse (volume de buscas) e valência (proporção de reações positivas e negativas).

Intenções de voto

A pesquisa Ipec, divulgada na última terça, mostrou que a candidata do Solidariedade continua em primeiro lugar nas intenções de voto para o governo de Pernambuco.

Na segunda-feira (29), o instituto Ipec divulgou os números da eleição presidencial. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu 44% dos votos, contra 43% dos adversários, e seria eleito no primeiro turno.

Em nível nacional, o partido Solidariedade apoia o ex-presidente, que, na disputa para o governo pernambucano, confirmou uma posição favorável a Danilo Cabral. Marília passa aos seus eleitores a mensagem de que a aliança entre Lula e o candidato do PSB não vai atrapalhar possíveis parcerias dela com o petista, se ele for eleito.

