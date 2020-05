Por decisão da Justiça, Bolsonaro nomeia reitor eleito que havia sido preterido pelo MEC

Bolsonaro foi obrigado a cumprir a decisão da 4ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, determinou que o professor eleito para o cargo de reitor do IFRN, fosse oficializado no cargo até as 16h desta quarta edit

247 - Por determinação da Justiça, Jair Bolsonaro nomeou José Arnóbio de Araújo Filho, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), para assumir o cargo de reitor do instituto. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (6).

A juíza Gisele Leite, da 4ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, determinou que o professor eleito para o cargo de reitor do IFRN, fosse oficializado no cargo até as 16h desta quarta.

Com isso, a juíza determinou o afastamento imediato do reitor, José de Oliveira Moreira, nomeado pelo Ministério da Educação à revelia do pleito.

Em 1º de maio, a juíza Gisele Leite já havia suspendido nomeação de José Moreira. O MEC chegou a recorrer da decisão, mas a magistrada reiterou a sentença.

