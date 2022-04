Porto de Galinhas tem escalada de violência após criança ser morta a tiros

Apoie o 247

247 - Um dos principais pontos turísticos de Pernambuco e do Brasil, a praia de Porto de Galinhas, localizada em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, passa por uma escalada da violência desde a última quarta-feira (30), após uma menina de 6 anos morrer baleada na comunidade Salinas enquanto brincava no terraço da casa da avó. Protestos e atos de vandalismo foram registrados desde a quinta-feira (31). A criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Folha de S.Paulo, moradores acusaram a Polícia Militar de ter entrado na localidade atirando. A corporação disse que os policiais não atiraram e relataram confronto e troca de tiros no local. O tiroteio teria ocorrido com suspeitos de tráfico de drogas.

Além de protestos, houve bloqueios de vias e pessoas correndo pelas ruas em pânico. O acesso a Porto de Galinhas foi interditado em parte da noite dessa quinta por uma manifestação.

O comércio amanheceu fechado pelo segundo dia consecutivo. Supermercados, lojas, padarias e restaurantes não funcionaram. Ruas e avenidas foram bloqueadas por fogo em pneus e galhos de árvores. Também houve cancelamento de aulas em escolas.

Na manhã desta sexta, ônibus que saíram do Recife para Porto de Galinhas não fizeram o caminho completo. Os coletivos paravam no centro de Ipojuca, temendo algum tipo de violência.

O setor de turismo também é impactado. Donos de pousadas e hotéis relataram cancelamento de reservas para o final de semana e temem prejuízos para os próximos períodos de descanso, como o feriadão da Semana Santa e o de Tiradentes.

Em comunicado, o governador Paulo Câmara (PSB) disse que monitorou os protestos em Porto de Galinhas e se solidarizou com a família da menina morta. "Quero expressar minha solidariedade à família da menina e assegurar que o caso será apurado com o máximo rigor. Estamos trabalhando de forma integrada com nossas forças operativas e reforçando o efetivo para restabelecer a tranquilidade no litoral sul", afirmou.

A prefeitura de Ipojuca manifestou solidariedade à família da menina e lamentou a ocorrência. O executivo municipal também cobrou ao governo estadual mais segurança para moradores e turistas.

