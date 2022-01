Pousada em Fernando de Noronha é interditada pela Justiça por causa de recusa dos donos a tomar vacina

Apoie o 247

247 - A Justiça manteve interditada uma pousada em Fernando de Noronha, em Pernambuco, porque seus proprietários se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19.

De acordo com reportagem de O Antagonista, toda a ilha já foi vacinada, exceto as quatro pessoas que vivem na pousada. Em 22 de dezembro de 2021, o estabelecimento já havia sido interditado a pedido do desembargador Erik de Sousa Dantas Simões, da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado.

O caso chegou ao Tribunal de Justiça estadual após os donos da pousada recorrerem da decisão de primeiro grau, que negou reverter a interdição feita pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária.

À época, a família antivacina alegou no recurso que a proprietária é hipertensa e a sua filha está grávida e, por isso, optaram por não se vacinar.

O desembargador afirmou que a vacinação para Covid já foi liberada para gestantes desde abril de 2021.

Para o desembargador, “diante da especificidade do local, de poucos moradores e rígido controle de entrada, não há razão para que se trate alguns moradores de forma diferente”.

