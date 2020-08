Pré-candidato bolsonarista é preso após espancar mulher e enquadrado na lei "Maria da Penha"

247 - O pré-candidato a vereador pelo Patriota e cabo da Polícia Militar, em João Pessoa, Rui da Silva Nóbrega, conhecido como cabo Rui, foi preso no último domingo (2), em João Pessoa, na Paraíba, após agredir uma mulher.

Segundo informações do portal Paraíba, o policial militar, que invadiu o Hospital Clementino Fraga no início da pandemia para supostamente “provar” que as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da unidade não estavam lotadas, foi enquadrado na Lei Maria da Penha, além de ser autuado por injúria, ameaça e lesão corporal dolosa.

A reportagem também informa que cabo Rui é assessor do deputado estadual Gilberto Silva (PSL), conhecido como Cabo Gilberto. Neste ano, Rui tenta uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.