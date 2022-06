Pré-candidato, filho de Queiroga se apresenta como 'representante do governo' mesmo sem exercer cargo público

Apoie o 247

ICL

247 - Pré-candidato a deputado federal pela Paraíba, o estudante de medicina Antônio Cristovão Neto, conhecido como Queiroguinha (PL), filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ,vem se apresentando como representante do governo federal , além de intermediar a liberação de verbas da pasta dirigida pela pai, apesar de não exercer cargo público.

“Nós, enquanto representantes do governo federal, precisamos ter um olhar voltado com muita sensibilidade para essa região, que tem um grande potencial na área social, na área educacional e nos recursos hídricos”, disse Antônio em entrevista à Radiocidade Sumé, no dia 19 de abril. Na ocasião, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 12 milhões para os municípios da região do Cariri, sul da Paraíba.

Queiroguinha vem acompanhando o pai em diversos eventos da pasta em que são feitos os anúncios da liberação de recursos. “Foram ao menos cinco cerimônias desde o início do ano. Em outras duas ocasiões, contudo, ele representou o próprio titular da pasta, uma delas no evento em Sumé”, ressalta o jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE