Prefeita de município no Piauí cancela carnaval da cidade após avô ser internado em UTI

247 - A prefeita do município de Joca Marques, Fabianna Franco (MDB), cancelou o carnaval da cidade, por conta da hospitalização do avô, de 80 anos. Ela fez o anúncio por meio de sua página no Instagram.

"Devido a internação do meu querido avô informamos que o Carnaval de Joca Marques 2023 será suspenso. Contamos com a compreensão de todos", escreveu a gestora no Instagram.

Fabianna argumenta que seu avô tem problemas de saúde e houve um agravamento que levou a sua internação na UTI de um hospital particular em Teresina. Disse que o avô nunca ocupou cargo público no município, mas que ele sempre apoiou a gestão dela e de seu pai, o ex-prefeito Onofre Silva Marques.

Onofre até que tentou se candidatar em 2020, mas sofreu pedido de impugnação pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e acabou renunciando à disputa e apoiando a candidatura da filha.

