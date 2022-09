Prefeito cirista de Iguatu (CE) declara voto em Lula

"Tomamos a decisão de aderir à candidatura do futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva", diz Ednaldo de Lavor edit

247 - Prefeito de Iguatu, no Ceará, Ednaldo de Lavor Couras, cirista, declarou seu voto e apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT).

Apesar de apoiar o candidato do PDT ao governo do Ceará, Roberto Cláudio, apadrinhado de Ciro Gomes (PDT), o prefeito disse que seu apoio é de Lula. Apesar de pequena, é mais uma demonstração de que na reta final da campanha, o petista pode se beneficiar do voto útil de eleitores de Ciro e até de Simone Tebet (MDB), se aproximando da vitória no primeiro turno.

