Prefeito de cidade no RN é assassinado a tiros dentro de casa

247 - Na noite de terça-feira (17), Joseilson Borges da Costa, conhecido como Nenem Borges, prefeito de São José do Campestre, município localizado na região Agreste do Rio Grande do Norte, foi morto a tiros dentro de sua casa. O crime ocorreu por volta das 23h e o homem, de 44 anos, foi atingido por três disparos de arma de fogo na altura da cabeça. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com informações da polícia reproduzidas no portal G1, o autor do crime teria pulado o muro de uma escola abandonada, passado por um beco e entrado na residência do prefeito pelo portão, que estava aberto. Nenem Borges estava deitado no sofá de sua casa quando foi alvejado por tiros no rosto. Outros familiares estavam na casa no momento do crime, mas não foram atingidos.

Após cometer o homicídio, o criminoso conseguiu fugir e até o momento não foi identificado nem preso. O corpo do prefeito foi levado para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia em Natal, capital do estado, onde passou por perícia. Segundo a polícia, as balas utilizadas no crime são de calibre 38. As investigações estão em andamento para esclarecer a motivação e autoria do assassinato do prefeito de São José do Campestre.

