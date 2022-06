Prefeito de Itapebi (BA) arrasta idoso nu e joga balde de água (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - O prefeito de Itapebi (BA), Juarez da Silva Oliveira, conhecido como Peba (PP), chamou a atenção após um vídeo em que ele aparece junto com outra pessoa arrastando um idoso nu viralizar. O gestor ainda joga um balde com água em cima do homem, enquanto ele pedia para parar.

Nesta quinta, o prefeito fez um vídeo para dizer que o caso se tratou de uma brincadeira. As imagens, segundo ele, foram feitas pelo filho do idoso, que já conhecia a brincadeira. Peba atribuiu a opositores o sentido dado ao vídeo.

Assista:

Itapebi: Prefeito aparece em vídeo arrastando e jogando água em idoso nu; gestor diz que caso foi brincadeira pic.twitter.com/eRQaTw69M2 — BN Municípios (@BNMunicipios) June 2, 2022

