Prefeito de Salvador confirma cancelamento da Lavagem do Bonfim

247 - O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM) anunciou que a tradicional Lavagem do Bonfim, que aconteceria no próximo dia 13, não será realizada este ano. Segundo ele, a suspensão da festa foi decidida em função dos aumentos dos casos de Covid-19 provocados pela variante ômicron e pelo surto de gripe causado pelo vírus H3N2. Este será o segundo ano consecutivo que a Lavagem do Bonfim não será realizada.

“Essa foi uma decisão conjunta entre a Prefeitura e a Basílica do Bonfim e, diante dessa transmissão que está ocorrendo, não podemos dar margem para contribuir para que esses números possam aumentar ainda mais. Sendo assim, infelizmente, o dia da Lavagem do Bonfim será um dia normal na cidade, com a região da Cidade Baixa funcionando normalmente”, disse Bruno Reis, de acordo com o site Metrópoles.

