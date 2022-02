Prefeito de Salvador diz que filhos não se vacinaram porque mãe é contra

Apoie o 247

ICL

247 - O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou nesta sexta-feira (4) que dois de seus filhos ainda não foram vacinados contra Covid-19 porque a mãe das crianças, que é médica, é contra a imunização. "Eu já tenho uma filha vacinada. Tenho outros dois filhos em idade de vacinação, e a mãe, com quem eles moram, que é médica, é contra a vacina", falou.

"Venho manifestando minha opinião favorável, que é o que me cabe fazer nesse momento. Caso não a convença, só me cabe respeitar", disse. Os filhos são do primeiro casamento de Reis.

>>> Pais que não vacinarem seus filhos podem pagar multa e até perder a guarda da criança

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Salvador não exigirá comprovante de vacinação contra Covid-19 de crianças da rede municipal de ensino. Trabalhadores da educação também não precisarão comprovar a imunização.

Autoridades de saúde reforçam que todas as vacinas contra Covid-19 em uso no Brasil, para crianças ou adultos, são seguras e eficazes no combate ao coronavírus e essenciais para o fim da pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE