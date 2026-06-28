Prefeito de Surubim cobra Gusttavo Lima após ausência em show em Surubim

247 - O prefeito de Surubim, em Pernambuco, Cleber Chaparral (UB), cobrou publicamente o cantor Gusttavo Lima após a ausência do artista em uma apresentação prevista para sábado (27), durante a programação do São João da cidade. Segundo o gestor, o cachê de R$ 1,3 milhão já havia sido pago integralmente pela prefeitura, relata o Metrópoles.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cleber Chaparral fez duras críticas ao sertanejo e afirmou que a falta ao show desrespeitou o público que aguardava a apresentação. O prefeito também disse que o caminhão com equipamentos da equipe do cantor não deixaria o município enquanto não houvesse uma retratação.

“Gusttavo Lima é um ladrão de consciência, é um ladrão do dinheiro do povo. Gusttavo, para você ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim, que tu não precisa”, afirmou Chaparral na gravação.

O prefeito também cobrou uma manifestação pública do artista diante da frustração dos fãs que compareceram ao evento. “Agora só sai daqui quando você se retratar. Vai para a rede social e se retrata, que esse povo veio para ver você. Você falta com respeito com o povo que está nessa noite aqui”, declarou.

A cobrança ocorre em meio à repercussão do valor do contrato para a apresentação. Segundo Chaparral, o pagamento de R$ 1,3 milhão havia sido feito antes do show, o que levou a prefeitura a exigir a devolução do montante após o não comparecimento do cantor.

Gusttavo Lima, por sua vez, afirmou em publicação no Instagram que não conseguiu se apresentar por causa de uma intoxicação alimentar. O cantor pediu desculpas ao público de Surubim e disse que estava sem condições físicas de subir ao palco. “Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer ao show de hoje, intoxicação alimentar, traduzindo, caganeira mesmo. Estou numa diarreia absurda, fraco, suando frio. Me perdoem”, disse o sertanejo.

Na sequência, o artista afirmou que pretende remarcar a apresentação para uma nova data. “Me esperem para uma nova data, vai dar certo. Confio muito nos planos de Deus e tudo tem um porquê, pois nele eu acredito!!!”, escreveu Gusttavo Lima.