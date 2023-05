Prefeito é acusado de sedar mulher e realizar aborto sem consentimento em motel

Erivelton Teixeira teria sedado Rafaela Maria Santos com o argumento de que faria um exame de sangue edit

247 - O prefeito de Carolina (MA), Erivelton Teixeira Neves (PL), é acusado na Justiça de praticar um aborto ilegal, sem o consentimento da vítima, com quem ele tinha um relacionamento. Segundo a investigação, o caso aconteceu dentro de um motel, sem condições de higiene para o procedimento.

De acordo com o documento, Erivelton Teixeira teria sedado Rafaela Maria Santos com o argumento de que faria um exame de sangue. A informação foi publicada pelo programa Fantástico, da Globo.

O chefe do Executivo municipal, que virou réu, é médico e tinha o costume de andar com um aparelho de ultrassom portátil.

Outro suspeito de ter participado do crime é o vereador Lindomar da Silva Nascimento (PL), que era o motorista de Erivelton Teixeira na época.

A delegada Daniela Caldas disse que "não houve qualquer divergência entre as testemunhas". "Não há, por parte da Polícia Civil, dúvida de que aconteceu ali um aborto", destacou.

O casal marcou o encontro em Augustinópolis (TO). Nem o Conselho Regional de Medicina do Maranhão nem o do Tocantins têm registro de Teixeira como obstetra.

Em nota, a defesa de Erivelton Teixeira e de Lindomar Nascimento afirmou que seus clientes não foram notificados da ação penal.

