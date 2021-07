Prefeitura de João Pessoa planeja liberação de até 20% de público nos estádios

"Acredito que no próximo decreto vamos ocupar o estádio com pelo menos 20% do público", disse o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) edit

247 - O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), afirmou nesta sexta-feira (16) que está avaliando a possibilidade de liberar pelo menos 20% da capacidade de público nos estádios de futebol da capital, a partir do dia 30 de julho. A informação foi dada em entrevista ao Bom Dia Paraíba, da TV Cabo Branco.

"Os números poderiam permitir que abríssemos um pouco mais dos eventos esportivos. Acredito que no próximo decreto vamos ocupar o estádio com pelo menos 20% do público, com todos usando máscaras, com as pessoas tendo a consciência que, mesmo tomando a vacina, é preciso continuar com os mesmos cuidados, evitando a contaminação e repassando a doença para terceiros", disse.

Se a liberação for confirmada, a expectativa é que a medida seja publicada no próximo decreto, previsto para o fim deste mês.

