Prefeitura de Natal contrata empresa ligada à família do prefeito para atuar em hospital de campanha

Por Saiba Mais - A prefeitura de Natal contratou por R$ 18,6 milhões a empresa T&N Serviços em Saúde Ltda. para fornecer mão de obra terceirizada para atuar no hospital de Campanha, instalado pelo município no antigo hotel Parque da Costeira. O detalhe é que uma das sócias da empresa T&N é esposa de um cunhado e sócio do prefeito Álvaro Dias (PSDB).

A T&N é uma sociedade formada por três pessoas. Uma delas é Paulyana Silva Gomes de Melo, esposa de Vinícius Graco Diógenes Ramos de Oliveira Freitas, irmão da primeira-dama de Natal, Amanda Grace Diógenes Freitas Costa Dias. Vinicius também é sócio do prefeito Álvaro Dias na empresa Diógenes Oliveira Agro Industrial, especializada em alimentos para animais, sediada em Caicó.

A empresa já havia ganho a licitação anterior, no valor de R$ 19,1 milhões e divulgada em abril, para realizar o mesmo serviço. Após denúncias reveladas pela imprensa, a licitação foi cancelada e relançada. No entanto, para a surpresa geral, a mesma T&N venceu o certame.

Leia a íntegra no Saiba Mais.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.