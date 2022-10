Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco declara apoio a Marília Arraes

Considerado um dos políticos mais influentes do Estado, Eriberto foi eleito deputado federal com quase 100 mil votos edit

247 - A candidata ao Governo de Pernambuco, Marília Arraes, recebeu, nesta segunda-feira (10), o apoio do deputado estadual Eriberto Medeiros (PSB), presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Considerado um dos políticos mais influentes do Estado, Eriberto foi eleito deputado federal com quase 100 mil votos.

O presidente da Alepe traz todo seu grupo político para o palanque da coligação Pernambuco na veia: o vereador do Recife, Eriberto Rafael (PP), Primeiro Secretário da Câmara Municipal, o deputado estadual eleito, Eriberto Filho (PSB), e a prefeita e Cumaru, Mariana Medeiros (PP).

Para presidente da Alepe, Marília representa a defesa da Democracia e o palanque do presidente Lula em Pernambuco. "Estar ao lado de Marília neste segundo turno representa caminhar ao lado de quem sempre defendeu as políticas sociais e o presidente Lula."

Já Eriberto Filho, vereador do Recife, "Marília tem toda a capacidade de governar Pernambuco a partir do ano que vem. Conheço Marília desde que ela era vereadora e sei do seu potencial."





