Presidente do PCdoB-MA retorna ao mandato de deputado para votar contra PEC do Calote

"Votar em defesa dos professores e professoras, em defesa da educação", acrescentou o presidente do PCdoB-MA, Márcio Jerry, atual Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão edit

247 - O presidente do PCdoB-MA, o atual Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado, Márcio Jerry (PCdoB-MA), informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que retornará ao mandato de deputado federal nesta segunda-feira (8) para votar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, a chamada PEC do Calote.

"Para votar NÃO à PEC do calote nos precatórios dos professores. Votar em defesa dos professores e professoras, em defesa da educação", escreveu ele no Twitter.

O parlamentar retornará às funções na secretaria após votação do segundo turno da PEC. Suplente de Jerry, o deputado Gastão Vieira (PROS-MA), votou favorável à proposta.

Parlamentares aprovaram a PEC em primeiro turno na última quinta-feira (4) por 312 a 144 votos. A votação no segundo turno está prevista para terça-feira (9), de acordo com o líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR).

A Proposta de Emenda à Constituição dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar em 2022, ano da eleição. Precatórios são dívidas da União e o objetivo da PEC é limitar as despesas do governo com o pagamento dos débitos.

Voltarei à Câmara @camaradeputados nesta próxima segunda, 8, para votar NÃO à PEC do calote nos precatórios dos professores.

