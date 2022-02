Presidente do PSDB acusa Kassab de 'pular o muro' para tentar filiar Leite ao PSD

Bruno Araújo criticou a possibilidade de o PSD, de Gilberto Kassab, convidar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para disputar o Planalto edit

247 - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo (PE), acusou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de querer 'pular o muro do vizinho' para lançar uma candidatura apoiada pela sigla pessedista. A entrevista do tucano foi concedida à coluna Painel e publicada nesta quarta-feira (2).

"Parece que o Pacheco já foi abandonado. Quando será que o PSD vai ter um candidato produzido nos seus próprios quadros, sem necessidade de ir buscar alternativas pulando o muro do vizinho? Já foi assim em relação ao DEM", afirmou, em referência ao fato de Pacheco ter migrado do DEM para o PSD no ano passado.

O presidente do PSD sinalizou que, em caso de desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para disputar a presidência da República, a legenda pessedista pode convidar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para concorrer ao Planalto este ano.

