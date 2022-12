Presidente do PT na Bahia critica indicação de Elmar para Integração Nacional: "constrangimento óbvio”

"Não tem como alguém que semanas atrás xingava Lula, xingava o PT, ser indicado para qualquer cargo no governo e isso não gerar desconforto", critica Éden Valadares edit

247 - O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, não recebeu bem a indicação do União Brasil para o Ministério da Integração Nacional. Segundo Valadares, a viabilização da ida do deputado federal Elmar Nascimento para o cargo é um “constrangimento óbvio”.

“O constrangimento é óbvio. Não tem como alguém que semanas atrás xingava Lula, xingava o PT, ser indicado para qualquer cargo no governo e isso não gerar desconforto, constrangimento, na base e na direção do PT Bahia”, afirmou o dirigente em entrevista ao site Política Livre.

Reportagem da CNN Brasil, revela a existência de áudio em que o parlamentar, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, ataca o agora presidente diplomado Lula (PT), sugerindo que ao seu lado "só tem condenado ou ex-presidiário”. A declaração do deputado já chegou ao conhecimento de Lula.

Apesar de se declarar um defensor do diálogo, o dirigente disse que no caso de Elmar o apoio é inviável. “Sou um cara convencido e sempre defendi uma política de aliança que desse governabilidade e maior lastro social para nossos governos. Mas o caso específico é muito forte. Não estamos falando de alguém que simplesmente fez campanha para outro candidato. Estamos falando de quem foi para a tribuna, palanques e entrevistas atacar Lula e o PT”, concluiu.

