Presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, é escolhida novamente para ser a vice em chapa do PSB

Anúncio formal da chapa encabeçada pelo deputado federal Danilo Cabral será realizado na próxima semana em um ato que contará com a presença do ex-presidente Lula edit

247 - O deputado federal Danilo Cabral, pré-candidato do PSB ao governo de Pernambuco, definiu que a vice em sua chapa será a presidente nacional do PCdoB e atual vice-governadora, Luciana Santos. O anúncio oficial deverá ser feito na próxima semana, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em viagem pelo estado.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, “a presença da atual vice-governadora será um reforço na tentativa de Cabral de crescer nas pesquisas” e a visita de Lula terá como objetivo principal tentar fortalecer a candidatura do socialista frente à candidatura da deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que lidera a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

“O PT decidiu apoiar o candidato do PSB em troca do apoio do partido à eleição de Lula ao Palácio do Planalto. Além disso, os petistas devem indicar o candidato ao Senado da chapa”, destaca a reportagem.

