PRF vai identificar bolsonaristas que protestam em BRs

247 - A superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco decidiu, neste sábado (5), acatar pedido do Ministério Público Federal (MPF) para identificar os manifestantes bolsonaristas que se mantêm nas estradas em protesto antidemocrático contrários à derrota de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com reportagem do Metrópoles, o MPF expediu esta nova recomendação após, mesmo com determinação judicial, manifestantes continuarem os protestos no Km 7 da BR-232, nas imediações do Comando Militar do Nordeste (CMNE).

O MPF destaca que os atos se enquadram nos crimes previstos nos arts. 262, 286, 359-L e 359-M do Código Penal, que consistem, respectivamente, em expor a perigo outro meio de transporte público, impedindo ou dificultando o funcionamento, emprego de violência e ameaça para impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, bem como para depor governo legitimamente constituído.

Em balanço divulgado neste sábado, a PRF informou que não há mais nenhum ponto de bloqueio em rodovias federais, apenas quatro interdições, nas quais o fluxo de veículos está parcialmente interrompido. Há dificuldade para entrega de alimentos, insumos e combustíveis, segundo interlocutores.

