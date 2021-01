Primeiro que seria vacinado em cidade da Bahia, médico de 95 anos morre sem ser imunizado

Divaldo Brandão morreu em casa, enquanto dormia, segundo familiares. Morreu na madrugada desta quarta-feira, 20, quando iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Mutuípe (BA) edit

247 - A primeira pessoa a ser vacinada na cidade de Mutuípe (BA), um médico de 95 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 20, quando iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. Divaldo Brandão morreu em casa, enquanto dormia, segundo familiares. A causa do óbito não foi divulgada.

A Prefeitura de Mutuípe, em nota de pesar, lamentou a morte do profissional, que foi o primeiro médico do município - desde 1952, quando comandou no posto de saúde uma campanha de vacinação contra um surto de febre tifóide na região.

"É com pesar que a Prefeitura Municipal de Mutuípe comunica o falecimento do servidor Divaldo Brandão (20/01/21). A passagem de Drº Divaldo, um verdadeiro líder, um exemplo ativo na construção de Mutuípe, um homem que se dedicou por muitos anos a salvar vidas, deixa um legado de alegrias com seu sorriso sempre contagiante. Um profissional de excelência. Aos familiares e amigos os nossos profundos sentimentos e o desejo de que seus bons exemplos estejam sempre vivos em nossa memória", diz o comunicado.

Com a morte do médico, a primeira pessoa a ser vacinada em Mutuípe foi uma técnica de enfermagem.

