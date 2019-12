Proibição de homenagens ao Regime militar e à ditadura vira lei em Pernambuco

De acordo com um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), se houver entendimento de que alguém violou direitos humanos durante o Governo Militar, o nome de tal indivíduo não pode ser dado a uma rua ou edifício, por exemplo edit

247 - A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou no último fim de semana (21) um projeto de lei estadual que proíbe qualquer tipo de homenagem por parte da administração pública ao periodo do Governo Militar brasileiro (1964-1985). O governador Paulo Câmara, que poderia vetar ou sancionar a proposta, absteve-se de tomar uma ou outra posição sobre a proposta, de autoria do Juntas (PSOL).

Se houver entendimento de que alguém violou direitos humanos durante o Governo Militar, o nome de tal indivíduo não pode ser dado a uma rua ou edifício, por exemplo. Dos 49 deputados, apenas 24 participaram da votação.