PSB admite que Marília Arraes vai incomodar em Pernambuco

Avaliação é de que a ex-petista incomodará especialmente se fechar uma aliança com o grupo do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Por Igor Gadelha e Gustavo Zucchi, Metrópoles - Caciques do PSB já preveem, em conversas reservadas, que a ex-petista Marília Arraes deverá dar trabalho aos pessebistas nas eleições em Pernambuco, estado governador há 16 anos pelo partido.

Deputada federal, Marília trocou o PT pelo Solidariedade para disputar o governo pernambucano em outubro deste ano contra o também deputado federal Danilo Cabral (PSB), que concorrerá ao cargo com apoio dos petistas.

A avaliação no PSB é de que Marília incomodará especialmente se fechar uma aliança com o grupo do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ex-líder do governo Bolsonaro no Senado.

