PSB diz que Ciro Gomes não terá espaço em palanque do partido em Pernambuco

Segundo o PSB, o palanque do pré-candidato Danilo Cabral ao Governo do Estado, terá espaço apenas para o ex-presidente Lula edit

247 - A direção do PSB em Pernambuco disse que não irá abrir espaço para que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) suba no palanque do pré-candidato da legenda ao governo estadual, Danilo Cabral. De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a cúpula socialista disse que o espaço está reservado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem o ex-governador Geraldo Alckmin como vice. Alckmin se filiou ao PSB na semana passada em meio a um acordo visando a disputa pela Presidência da República.

Ainda segundo a reportagem, “o PSB diz ter atraído 14 partidos para formar a aliança que apoiará Cabral, entre eles o PDT. Apesar do acordo, os pessebistas dizem que o PDT não contará com o partido para promover a candidatura de Ciro Gomes”.

Em contrapartida, o PSB também exigiu que o petista não apoie a candidatura da deputada federal Marília Arraes na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. Marília deixou o PT para se filiar ao Solidariedade por falta de apoio à sua intenção de disputar o comando do Executivo pernambucano.

