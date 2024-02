Psol Fortaleza anuncia oficialmente pré-candidato à Prefeitura em evento neste sábado

Apoie o 247

247 - O Psol se prepara para um importante passo em sua jornada rumo às eleições municipais de 2024 em Fortaleza. Neste sábado (24), a executiva municipal do partido se reunirá para oficializar o nome do pré-candidato que disputará a prefeitura da capital cearense.

O evento marca um momento crucial para a legenda, que busca consolidar sua unidade interna e fortalecer sua presença política em Fortaleza. A escolha do pré-candidato representa o ponto de partida para essa oficialização, refletindo o compromisso do PSOL em apresentar uma alternativa sólida e representativa para os eleitores da cidade.

Os principais concorrentes à vaga são Técio Nunes, atual presidente do PSOL Fortaleza, eleito em 27 de janeiro, e a professora Maya Eliz. Os dois disputaram a presidência do PSOL Fortaleza. A chapa encabeçada por Técio Nunes foi eleita com 35 votos.

A plenária acontece neste sábado (24), às 8h da manhã no Hotel Amuarama - Av. Deputado Oswaldo Studart, 888 - bairro de Fátima.

