PSOL oficializa apoio à candidatura de Marília Arraes à prefeita do Recife

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, confirmou nesta segunda-feira, 10, em nota, que o partido irá apoiar a candidatura da deputada Marilia Arraes a prefeita do Recife. Decisão ocorreu após a perda de apoio à candidatura do ex-deputado Paulo Rubem Santiago pelo PSOL.

"Foi rejeitado em votação no Diretório Nacional do PSOL, por 35 votos contrários e 28 votos a favor, o recurso apresentado por filiados do PSOL do Recife que solicitava a realização de prévias para a disputa eleitoral majoritária na capital pernambucana em 2020. O pedido apreciado na tarde de sábado (8), ao ser rejeitado, reafirma a decisão do Diretório Municipal do PSOL em Recife de formação de uma frente de oposição ao governo municipal e ao bolsonarismo em Pernambuco", diz trecho da nota.

Marília Arraes celebrou o apoio do PSOL. "A manifestação de Juliano Medeiros fortalece essa frente de oposição ao governo Bolsonaro que o PT e o PSOL já fazem no plano nacional e que será importantíssima para o debate que também faremos no Recife no enfrentamento a projetos que são de inspiração bolsonarista ou que não têm no centro da sua agenda a garantia de direitos dos trabalhadores, a defesa dos mais pobres e mais vulneráveis e o combate às desigualdades", afirma a petista em nota.

