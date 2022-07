PT anuncia convenção no Ceará com Lula, Camilo Santana e Elmano Freitas em 30 de julho

Evento marcará a consolidação das candidaturas petistas no estado após 16 anos de parceria com o PDT edit

247 - O deputado estadual Elmano Freitas (PT-CE) anunciou a realização da convenção do PT no Ceará no próximo sábado, 30 de julho. O nome escolhido pelo partido para concorrer ao governo do estado também estará acompanhado do ex-presidente Lula e do ex-governador Camilo Santana.

A convenção ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e terá início a partir das 09h. Tal evento marcará a consolidação das candidaturas petistas no estado após 16 anos de parceria com o PDT. Além de Elmano Freitas, que concorrerá ao Executivo, Camilo Santana deve confirmar a candidatura ao Senado.

