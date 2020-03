PT confirma Marília Arraes como candidata a prefeita no Recife

Em resolução aprovada nesta sexta-feira (13), o Diretório Nacional do PT determinou que todas as capitais do Nordeste tenham candidaturas próprias nas eleições municipais deste ano, dentre elas, a da deputada federal Marília Arraes para o Recife edit

247 - O PT confirmou o nome da deputada federal Marília Arraes (PT-PE) como candidata à prefeitura do Recife nas eleições deste ano.

O Diretório Nacional da legenda aprovou nesta sexta-feira (13) a resolução que determina candidaturas próprias do partido às prefeituras em todas as capitais do Nordeste.

Além da deputada, foram confirmados como candidatos a prefeito pelo partido Márcio Macêdo em Aracaju (SE) e Fábio Novo em Teresina (PI).

Confira a íntegra da Resolução:

Eleições 2020 na Região Nordeste

Considerando que a disputa eleitoral de 2020 para o PT tem o sentido estratégico de defesa do projeto nacional do Partido.

Considerando que nas capitais dos Estados a direção nacional do Partido soma esforços para que o PT dispute as eleições majoritárias e proporcionais de 2020 em condições de levar o debate com competividade e dar importantes passos para derrotar Bolsonaro e seu governo.

Considerando que na região Nordeste, onde o PT governa quatro Estados, o PT precisa manter e consolidar a força política e social que construiu, como um símbolo para todo o Brasil.

O Diretório Nacional do PT

RESOLVE

1. Determinar o lançamento de candidatura própria em TODAS as capitais dos Estados da região Nordeste.

2. Define as candidaturas de Márcio Macêdo, em Aracaju-SE; Marília Arraes, no Recife-PE e Fábio Novo, em Teresina-PI.

3. Acompanha o processo de definição das candidaturas em Salvador-BA, Maceió-AL, João Pessoa-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE e São Luís-MA.

4. Essa estratégia de fortalecimento partidário deve ser compreendida no âmbito eleitoral, sem qualquer prejuízo à unidade nacional das forças populares nos esforços contra o projeto de destruição social do governo Bolsonaro.

Brasília, 13 de março de 2020.

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores