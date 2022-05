PT da Paraíba aprova chapa com Veneziano ao governo e Ricardo Coutinho ao Senado

Apoie o 247

247 - O PT da Paraíba aprovou, em resolução nesta sexta-feira (6), o nome do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) para disputar o governo estadual e o nome do ex-governador Ricardo Coutinho (PT) para concorrer a uma vaga no Senado.

De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "vem ressaltando a necessidade histórica de termos o MDB conosco nessa trincheira, especialmente no Nordeste, onde os dois partidos estão em entendimentos avançados por alianças nos nove estados da Região, e em nossa querida Paraíba, onde a pré-candidatura de Veneziano Vital do Rêgo representa esse entendimento".

"Na Paraíba, vivenciamos o nosso melhor momento histórico em virtude das políticas, programas, projetos e grandes obras estruturantes implementadas pelos governos de Ricardo Coutinho", disse. "Em virtude desse legado – aliás, reconhecido pelo povo nas ruas e expressado através da ampla preferência por seu nome nas pesquisas de opinião – o PT da Paraíba reafirma a pré-candidatura de Ricardo Coutinho ao Senado Federal".

