PT declara apoio à candidatura de Flávio Dino ao Senado

247 - O PT do Maranhão anunciou nesta segunda-feira (31) o apoio à candidatura de Flávio Dino (PSB), atual governador, ao Senado, e o nome de Carlos Brandão ao governo do estado. Brandão está de saída do PSDB e o PT deve pleitear a vaga de vice na chapa.

“Na reunião dos partidos nesta segunda, registro e agradeço a ‘estreia’ do novo presidente estadual do PT, Francimar Melo, que manifestou a posição partidária em favor da unidade do nosso campo no Maranhão, juntamente com PSB, PCdoB e outros companheiros de caminhada”, postou Dino no Twitter.

“Considerando a maioria das forças que compõem a Direção Estadual e de acordo com o PT, a nossa decisão será apoiar o governador Flávio Dino para o Senado, e também a candidatura de Carlos Brandão ao governo, onde pleitearemos a vaga de vice. Esta decisão será consolidada no encontro de tática do PT, bem como no Diretório Nacional”, comentou o presidente estadual do partido.

