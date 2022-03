PT define candidato ao governo da Bahia, diz Noblat

Candidato do partido ao governo será Jerônimo Rodrigues, atual Secretário de Educação edit

Por Ricardo Noblat, no Metrópoles - Lula interveio e a chapa sem cabeça do PT ao governo da Bahia ganhou uma, ontem. O governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner conseguiram se entender e o candidato do partido ao governo será Jerônimo Rodrigues, atual Secretário de Educação, que nunca disputou uma eleição na vida.

Falta o PT chegar a um acordo com o vice-governador João Leão (PP) que queria completar o mandato de Costa, se Costa fosse candidato ao Senado, ou que quer se eleger senador. Leão ameaça bandear-se para formar chapa com ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e candidato do União Brasil ao governo.

