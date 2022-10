PT e PDT fazem campanha juntos no Ceará, estado de Ciro Gomes

Durante evento no Ceará nesta segunda-feira, políticos do PT e PDT subiram no mesmo palco para evento de início da campanha do ex-presidente Lula (PT) no 2º turno edit

247 - Durante evento no Ceará nesta segunda-feira, políticos do PT e PDT subiram no mesmo palco para evento de início da campanha do ex-presidente Lula (PT) no 2º turno.

Estavam presentes, entre outros, o senador Cid Gomes (PDT), irmão de Ciro; a governadora Izolda Cela; o ex-governador Camilo Santana, senador eleito; e o governador eleito Elmano de Freitas (PT).

O ato reuniu prefeitos, deputados e lideranças políticas de Fortaleza e do Interior para fortalecer no Ceará a campanha de segundo turno do ex-presidente na disputa pelo Planalto.

No primeiro turno, Cid fez campanha para o irmão Ciro Gomes (PDT), quarto lugar na corrida ao Planalto. Na eleição para governador, contudo, o senador optou pela neutralidade e se ausentou completamente da campanha do candidato do seu partido, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

