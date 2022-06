PT e PSB selam aliança para eleições no Maranhão

Apoie o 247

ICL

247 - Apesar de estarem separados em diversos estados, o PT e o PSB selaram, no último domingo (5), a união em torno das eleições no Maranhão. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o PT indicou o ex-secretário da Educação Felipe Camarão para ser o vice na chapa pela reeleição do governador Carlos Brandão (PSB).

Com o arranjo, o ex-governador Flávio Dino (PSB), de quem Brandão era vice, irá disputar a vaga maranhense ao Senado. Dino terá como principal opositor o senador Weverton Rocha (PDT), que contará com o apoio do PL, partido de Jair Bolsonaro, apesar de apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto .

Os dois partidos seguem afastados nos estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santos e São Paulo. “Nestes casos, Lula deverá ter mais de um palanque”, diz a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE