PT se solidariza com governadores Rui Costa e Fátima Bezerra contra ataques bolsonaristas

Apoie o 247

ICL

Nota do PT - O Partido dos Trabalhadores se solidariza com a governadora Fátima Bezerra (RN) e o governador Rui Costa (BA), alvos de acusações urdidas pelo bolsonarismo na CPI da Covid, instalada na Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.

A decisão de indiciamento das autoridades resultou de processo viciado por deliberada ignorância do sistema jurídico construído para garantir a efetiva proteção do direito à vida das pessoas, abandonadas pelo governo federal durante a pandemia.

Diferente do apurado na CPI da Covid no Senado Federal, envolvendo o governo federal, todas as compras e repasses públicos empreendidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e pelo Consórcio Nordeste, ocorreram dentro dos rigores da lei, sem qualquer prática desabonadora.

PUBLICIDADE

Com mesquinhos objetivos eleitorais, os deputados de oposição na CPI agiram de forma intencional para macular a imagem pública dos governadores, do Consórcio do Nordeste e do Partido dos Trabalhadores, que enfrentaram e continuam na linha de frente do combate ao negacionismo.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores reafirma o seu apoio aos governadores e demais acusados, bem como adverte que tal prática não terá respaldo da sociedade diante da verdade dos fatos e da combatividade e credibilidade das lideranças do Partido dos Trabalhadores.

PUBLICIDADE

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE