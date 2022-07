Quaest mostra empate técnico entre União Brasil e PDT no Ceará

De acordo com a pesquisa, o Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa para o governo cearense, com 44% dos votos. Na segunda posição ficou Roberto Cláudio (PDT), com 40% edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (6), mostrou que, em quatro cenários para a eleição ao governo do Ceará, o Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa. Ele tem 44% como a sua menor porcentagem e 59% como o maior percentual. Roberto Cláudio (PDT) ficou na segunda posição, com 40%, ou seja, há empate técnico com Wagner. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo o levantamento, feito entre os dias 27 de junho e 1 de julho com 1.500 eleitores, na disputa entre a governadora Izolda Cela (PDT) e Wagner, o capitão ganha por 52% a 30%.

No cenário com o ex-deputado Mauro Benevides Filho (PDT) no lugar de Roberto Cláudio e Izolda, o candidato ao União Brasil vence por 55% a 23%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No quarto cenário, na disputa com o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), o capitão sai na frente (59% a 17%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi encomendada pelo PDT do Ceará, com um nível de confiança de 95%, e feita em 49 municípios. O levantamento foi registrado no TSE BR-07841/22 e CE-05334/22.

Na disputa presidencial, os números mostraram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para a Presidência da República entre os eleitores do Ceará com 59% das intenções de voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nível nacional, Lula seria eleito no primeiro turno.

Confira os percentuais de indecisos ou brancos/nulos/não pretendem votar em cada cenário da eleição para o governo estadual na postagem abaixo de Felipe Nunes, diretor da Quaest.

2/ Capitão Wagner e Roberto Cláudio estão tecnicamente empatados (44 x 40). Contra a governadora Izolda Cela no lugar de Roberto, Wagner abre vantagem: 52% a 30%. pic.twitter.com/TWVmLvSTSw CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE