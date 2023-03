Quem é o vereador investigado por desaparecimento de jovem grávida na Bahia

Apoie o 247

247 - O vereador Valdnei Caires (PP), conhecido como "Bô", é investigado pelo desaparecimento da jovem grávida Beatriz Pires, de 25 anos, na cidade de Barra da Estiva, na Bahia, que está grávida de seis meses e desapareceu no dia 11 de janeiro.

De acordo com reportagem do portal UOL, câmeras flagraram a jovem pela última vez entrando em um carro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. O veículo seria justamente o usado pelo político.





Antes de sumir, a jovem disse que faria uma viagem, de um dia para o outro, com o pai do seu filho de dois anos. A jovem não contou para a família quem era o pai para "não complicá-lo", mas disse apenas que o mesmo homem seria o genitor dos seus dois filhos.

A reportagem ainda afirma que o pai do bebê teria pedido para Beatriz fazer um aborto, o que ela não aceitou.

Bô renunciou ao cargo de presidente da Câmara no dia 8 de março, segundo o Jornal Correio. Na ocasião, ele afirmou que a decisão seria irrevogável e irretratável. Ele, porém, mantém as suas atividades na Casa.

10 vereadores protocolaram na Justiça um abaixo-assinado pedindo a renúncia de presidente da Câmara, informou a TV Globo. No mesmo mês, Valdnei ficou afastado da Câmara de Vereadores após apresentar atestado médico.

