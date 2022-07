"Questão de tempo para Jerônimo liderar", comenta deputado Robinson Almeida sobre pesquisa Quaest e influência de Lula na Bahia

Apoie o 247

ICL

247- O deputado estadual Robinson Almeida (PT) avaliou, nesta sexta-feira (15), que é "questão de tempo" para o pré-candidato ao Governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, assumir a liderança da preferência do eleitorado no estado. O posicionamento do parlamentar vai de encontro à última pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (15), que mostra Jerônimo saltando de 11% para 38% quando apresentado ao eleitorado baiano como aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

O levantamento sugere tendência de virada na disputa eleitoral na Bahia em setembro, quando a polarização da disputa nacional repercutirá com mais força na Bahia envolvendo os candidatos ao executivo estadual.

"A tendência é que Jerônimo passe ACM Neto. É uma questão de tempo. O povo vai sabendo que Jerônimo é o candidato de Lula e Rui e escolhe o mesmo time. Quando setembro chegar vai ser efeito avalanche para apoiar Jerônimo", avaliou o petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Robinson pondera também que a disputa estadual ainda não entrou na agenda do eleitorado baiano e que, quando isso acontecer, haverá um "avalanche" de apoio popular para Jerônimo Rodrigues, candidato apoiado pelo governador Rui Costa e por Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Temos um governador muito bem avaliado, Rui Costa, que faz o melhor governo do Brasil, o candidato a presidente mais querido dos baianos, Lula, e um candidato a governador, Jerônimo Rodrigues, extremamente competente, que implementou, como secretário, importantes programas para a agricultura familiar, para a educação em nosso estado. Quando o jogo começar para valer, não tenho dúvidas, vamos ganhar no voto popular, no primeiro turno, como ganhamos em 2006 com Jaques Wagner, e em 2014 com Rui Costa. Vamos eleger Lula presidente e Jerônimo governador", apostou Robinson Almeida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No levantamento espontâneo da Genial/Quaest, ACM Neto aparece com 61% da preferência, Jerônimo Rodrigues tem 11% e João Roma 6%. Na estimulada, o ex-prefeito de Salvador tem 43%, Jerônimo Rodrigues 38% e João Roma 11%. Os indecisos, que eram 10% em maio, agora estão em 8%.

A pesquisa ouviu 1.140 eleitores da Bahia presencialmente entre 9 e 12 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,9 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-05185/2022 e BR-03146/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE