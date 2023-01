Rafael Fonteles toma posse como governador do Piauí

Apoie o 247

247 - Rafael Fonteles (PT) e Themístocles Filho (MDB) tomaram posse como governador e vice-governador do Piauí, respecativamente, neste domingo (1), em cerimônia na Assembleia Legislativa do estado.

"Por 100 anos, o Piauí foi estado da 4ª divisão, não tinha nem como ser rebaixado. No últimos 20 anos, deixamos a série B dos indicadores sociais. Saímos do último lugar em tudo e subimos de categoria. Ainda temos muitos desafios a superar, sejam estruturais ou conjunturais, dado o desastre econômico e social do governo federal que acabou de terminar, graças a Deus. O nosso propósito é levar o Piauí para a Série A com nosso plano de governo que traz esse compromisso. É um plano de governo, sobretudo, humano”, declarou o novo governador em discurso.

