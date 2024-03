Raquel Lyra propõe que PSDB deixe de fazer oposição a Lula e gera debate interno no partido

O presidente nacional do partido, Marconi Perillo, defende que o PSDB siga fazendo oposição ao governo federal, mas também há quem concorde com a governadora edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, gerou um debate interno no PSDB ao propor uma mudança na postura da sigla em relação ao governo Lula (PT). À Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a governadora defendeu que o PSDB deixe de fazer oposição ao governo federal. Lyra revelou ter feito um apelo ao presidente nacional do partido, Marconi Perillo, defendendo uma postura de independência e colaboração com o governo petista, visando a necessidade de um esforço nacional para promover o crescimento sustentável do país.

Perillo, no entanto, negou a possibilidade de o partido abandonar sua posição de oposição, declarando que não cobrará a mesma postura por parte de Raquel Lyra, afirmando que ela tem total apoio do partido para desenvolver seu trabalho em Pernambuco. Apesar das negativas da direção nacional, o pleito de Raquel Lyra encontrou apoio entre alguns filiados ao partido, segundo o jornal O Globo. O deputado estadual pernambucano Izaias Régis expressou apoio à proposta, afirmando que o PSDB não tem motivo para fazer oposição ao governo e que a governadora está no caminho certo.

continua após o anúncio

No Mato Grosso do Sul, onde o tucano Eduardo Riedel governa, o apelo também encontrou apoio entre dois dos três deputados federais que compõem a bancada tucana, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira. Resende argumentou que uma oposição radical ao governo já está ocupada pela extrema direita, e que é importante promover um debate interno sobre a postura do partido. Por sua vez, Nogueira destacou o projeto do partido de lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como presidenciável, e afirmou que isso não requer uma oposição ferrenha ao Palácio do Planalto, defendendo um projeto próprio para o PSDB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: